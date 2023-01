Niurka le da un ‘humilde’ consejo a Bad Bunny tras polémica con una fan

“A ver Bad amigo, que edad tiene el bebé, 28, 30 años, es un niño, todavía está inmaduro, se le subieron los humos, oye amor bájate de la nube, pon los pies en la tierra y te voy a decir cómo se hace“, dijo Niurka Marcos muy firme ante las cámaras de diversos medios de comunicación.

Posteriormente señaló que no es necesario tomar una actitud grosera, “Está hablando la jefa, yo podría ser tu mamá okey, sé que no lo soy, pero lo puedo ser. No es necesario agredir a nadie... Agarra a la niña así (abraza a un reportero) ‘a ver mamacita con educación, salúdeme y ya después le doy su foto, pero es muy desagradable que me ponga el celular en la cara’. Así se hace mijo no hay que agredir y menos a una dama“. Archivado como: Consejo Niurka Bad Bunny.