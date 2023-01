Según a las declaraciones del familiar, la exestrella infantil murió el pasado sábado 7 de enero en su casa ubicada en el área de Los Ángeles. El ser cercano a Adam Rich no dio más detalles sobre el deceso del actor de la icónica serie de los 70’s ‘Eight Is Enough’. Archivado como: Muere actor Adam Rich.

La identidad del actor ha sido revelada, se trata de Adam Rich, quién participó en la famosa serie transmitida por la cadena de ABC ‘Eight Is Enough’. Un familiar del actor fue quién confirmó la sensible noticia de su fallecimiento, cabe señalar que la causa de muerte no ha sido revelada aún.

Según con el portal de TMZ , Adam Rich logró entrar a la lista de VH1 en la categoría de las 100 mejores estrellas infantiles, después de su participación en la película de comedia de David Spade, ‘Dickie Roberts: Former Child Star’ debido a que no le gustaban los reflectores y nada relacionado con las celebridades.

A pesar de no contar con una causa de muerte, el diario británico de The Sun compartió que Adam sufrió problemas con sustancias tóxicas, lo que lo llevó a un arresto en 1991, otro de los indicios que apunta a su muerte fue que el actor aparentemente padecía problemas mentales, según lo dio a conocer a través de uno de sus tuits.

Las condolencias por parte de sus fans se hacen presentes en redes sociales

Como era de esperarse las condolencias por partes de quienes fueron fieles seguidores de la serie ‘Eight Is Enough’ no tardaron en manifestar sus condolencias a través de las redes sociales tras enterarse del sensible fallecimiento del querido actor Adam Richard durante el pasado sábado 7 de enero.

“RIP Adam Rich. Crecí viéndolo en Eight Is Enough”, “Muy triste al enterarme del fallecimiento de mi querido amigo y héroe Adam Rich”, “Estoy muy agradecido por el regalo de su vida y feliz de que haya podido vivir lo suficiente para ver el juego Titans vs. Jaguars”, “¡Qué triste! Era mi favorito”, “Era un gran, no, gran admirador de Eight is Enough. Esto es desgarrador”, compartieron algunos fanáticos. Archivado como: Muere actor Adam Rich.