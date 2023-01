El actor Quinn K. Redeker falleció el mes pasado, sin embargo, los medios apenas han confirmado su descenso. Quinn fue el escritor de “Days of Our Lives”, “The Young and the Restless” y “The Deer Hunter”, los cuáles, fueron nominados como ‘Mejor Guión Original’ en los Premios de la Academia.

El éxito que lo condujo al premio Oscar

No solamente escribió guiones de grandes éxitos, si no que también grabó más de 800 capítulos de la famosa telenovela “Days of Our Lives”, interpretando el papel del despistado Alex Marshall. Además CNN comunicó que también formó parte de “The Young and the Restless” como Rex Sterling, telenovela de la CBS. Tiempo más tarde, Reeker se incorporó a escribir guiones de películas y telenovelas, las cuales, resultaron bastante exitosas.

El claro ejemplo está en la película de 1987 ganadora de un premio Oscar “The Deer Hunter”, película protagonizada por los famosos Robert De Niro, Christopher Walken y Meryl Streep. La cuenta en Twitter de “The Young and the Restless”, escribieron un mensaje de despedida hacia Quinn K. Redeker: ““La familia Y&R envía nuestras más profundas condolencias a la familia y los seres queridos de Quinn Redeker, quienes bendijeron a Y&R con su talento en dos papeles memorables”. Archivado como: Muertes Quinn K Redeker y Roman Sörgel