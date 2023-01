Ya que la ex de Lupillo se encontraba promocionando sus productos y Marisol comenzó a ofenderle de la nada. Entonces Mayeli le pidió que si no tenía nada que decir de su trabajo que no estuviera involucrándose en sus cosas, al igual que los seguidores : “Sí no tenía algo que decir del trabajo de Mayeli, se hubiera ido señora. Nada más causando pelea”.

La señora identificada como Marisol trato de mandarle un mensaje a Mayeli, pero ella misma se encargó de decirle que ‘aprendiera a escribir’ ya que no le entendió y prefirió enviarle una invitación para unirse al live, cuando lo hizo le reclamó que no estuviera de ‘metiche’ en sus cosas.

Mayeli Alonso suegra Lupillo: ¿Que hacía ahí?

“Yo nunca he probado tus productos, pero he conocido gente que dice que no les ha servido”, dijo la señora Marisol “Ten respeto hacía mí ya que eres vulgar”, le dijo a Mayeli cuando esta le dije que entonces no debería de estar alegando si no ha tenido la oportunidad de probarlos.

Después de unas ofensas más, las dos comenzaron por reclamarse asuntos personales. “Yo nunca he tenido un problema con tu hija. Yo siempre les he dicho a mis hijos que la traten con respeto”, después de eso la madre de Giselle le comenzó a decir que Mayeli ‘estaba amargada’ porque Lupillo la dejó.