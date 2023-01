Videos e imágenes se han dado a conocer sobre el momento en el que ambos estaban posando para las cámaras. Cabe resaltar que, aunque el lugar en el que se encontraban estaba repleto de personas, Rafael y su supuesta nueva novia, no dudaron en sonreír a la cámara y verse muy bien juntos. Archivado como: Rafael Amaya presenta a su actual novia

El actor que protagoniza a Aurelio Casillas en ‘El Señor de los Cielos’, se dejó ver ayer por la noche en un evento en donde asistieron miles de personas. A Rafael Amaya no se le vio llegando solo, si no que a su lado traía a una guapa acompañante que acaparó la atención de todos.

Rafael Amaya presenta a su actual novia: El actor mexicano de 45 años Rafael Amaya, es conocido por protagonizar al ‘Señor de los Cielos’ en la serie que lleva ese mismo nombre. El guapo actor originario de Hermosillo, Sonora, no ha tenido una vida fácil, pues los excesos lo llegaron a conducir por otro camino.

Rafael Amaya presenta a su actual novia: ¿Está manteniendo todo en secreto?

En los comentarios, la gente no se metió con la novia del actor, como es de costumbre cuando la persona es muy famosa, siempre atacar a un tercero. Sin embargo, a pesar de que no surgieron comentarios negativos, no faltaron algunos en donde expresaron envidia por estar con el actor de Telemundo, Rafael Amaya.

"Suertuda", "Ay no, es mi crush". Por otra parte, se confirmó que el actor está tratando de mantener ésta relación en secreto: "Tan linda pareja que hace, se ve que esta súper enamorado de ella. @rafaelamayanunez ya haz tu relación oficial ya hasta tus compañeros de trabajo te están delatando, el amor nunca se debe de esconder, es de cobardes hacer eso", "Si la esconde porque se le pregunto y dijo que no se le preguntara", aseguró la periodista en un comentario.