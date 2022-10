Cabe señalar que el narcocorrido de ‘La Adictiva’ en conjunto con Luis R. Conriquez no solo ha sido escuchado en México, pues también ha resonado en Honduras, Nicaragua y Ecuador, según el reporte realizado por el portal de Excelsior. La canción menciona que “el general (referencia hacía El Chapo)” ya no se encuentra en Culiacán , Sinaloa. Archivado como: Narcocorrido del Chapo Guzmán.

“Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido… La capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos. Es el jefe, lo es y lo era, gira y se para la tierra si Joaquín lo ordena. Un viernes me pararon en mi carro porque andaba velozmente… Nos dijeron ‘Aquí andamos patrullando 24/7 No se asusten si miran retenes Y menos si cargan las gorras de JGL'”, dice en una de las estrofas del narcocorrido.

El imponente tema de la banda mexicana junto con Luis R. Conriquez para Joaquín Guzmán Loera

“Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe. Uno es bravo y el otro es más… Son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván… Del Culiacanazo no les hablaremos porque no está permitido, ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo de la montaña… Llegan los cheques y todos vienen firmados por JGL”, expresa el narcocorrido.

"Fue en La Gran Manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo… Al 701 allá en la sierra lo recuerdan con cariño Aquí manda el señor de La Tuna a si el Chapo esté en Culiacán, Nueva York o la luna", entonan con firmeza tanto 'La Adictiva' como Luis R. Conriquez.