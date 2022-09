Los Premios Billboard de la Música Latina fue una de las noches más esperadas por muchos y volvieron a arrasar con las diversas presentaciones de los artistas seleccionados y por supuesto que no podía faltar la elegante puesta en escena de las celebridades dentro de la alfombra roja.

Myrka Dellanos usó el mismo vestido de hace 17 años en los Premios Billboard 2022

Myrka Dellanos acudió a su cuenta oficial de Instagram en donde decidió postear una fotografía donde colocó una imagen del 2005 usando el vestido violeta, mismo que tiene detalles en la cintura, durante la entrega de los Grammy y a lado un retrato de los Billboard presumiendo la misma prenda.

“Me puse el mismo vestido de hace 17 años atrás que usé para Los Grammy’s! Me tenían preparado un vestido amarillo precioso de @paoestefania y se rompió el zipper al momento de ponérmelo! Inmediatamente mi estilista @benditoclosetstyle me buscó más opciones y por fin decidimos sacar este vestido de mi storage y gracias a Dios me sirvió! Otra prueba de que siempre hay un arcoíris en medio de algo que parece ser un problema!”, señaló. Archivado como: Myrka Dellanos vestido Billboard.