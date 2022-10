Tras darse a conocer la fotografía del actor, algunos internautas no han dudado en señalar que el actor era uno de los más guapos en el cine mexicano en conjunto con Andrés García. Al igual, señalaron que era normal verlo de esa forma debido a su edad; pero, las fanáticas no dudaron en señalar que hace un par de años, mientras grababa su última película en México, todavía lucía “muy guapo”.

Jorge Rivera: ¿Envejeció mal?

Pero no todos los comentarios fueron positivos, algunas personas comenzaron a comentar que si él que fue una persona muy atractiva “se observa de esa forma” en la actual fotografía, qué pasará con los que nunca fueron atractivos. Al igual, señalaron que Andrés García sigue conservando su atractivo a pesar de los años, lo cual deja muy atrás al actor mexicano. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

“¡Qué miedo! Si los guapos van a momias, ¿a dónde iremos los cul…?”, “Carmelita, voy viendo tu publicación y sí que era muy guapo, lo recuerdo demasiado musculoso y fuchi no me gustó y no es muy alto, ¿no? Andrés García estaba para comérselo”, “No cabe duda que la genética, alimentación, salud física, mental, emocional y los vicios… Van dejando huella”, “Un actor no muy bueno y un tanto egocéntrico el muchacho en escena, pero eso sí muy apuesto y con un cuerpazo que los actores actuales no podrían igualar”, declararon. Archivado como: Jorge Rivera