La estrella falleció en un hospicio el miércoles después de una batalla contra el cáncer de colon. Randy inicialmente le contó a sus 15 millones de fanáticos sobre su diagnóstico en abril y proporcionó actualizaciones a lo largo de su pelea, incluso había mencionado que el doctor no le daba esperanzas de vida, según TMZ .

Muere tiktoker Randy González. Uno de los dúos más conocidos en las redes sociales han sufrido una terrible pérdida, ya que han confirmado la muerte del padre del popular dúo de TikTok Enkyboys, Randy González. La noticia la dio a conocer su familia este miércoles cuando lamentaron la sensible pérdida del influencer hispano.

Por último agradeció a todos los que se tomaron la molestia de apoyar esta causa: “¡Para todos los que no saben que es, algo familiar o para aquellos que pueden haber mutado como yo! Gracias a todos por el amor y el apoyo, sin ustedes no podríamos ser los Enkyboys. F CÁNCER!”, se lee en la página. Archivado como: Muere tiktoker Randy González

En su página para recaudar fondos el hispano mencionó: “Hola, mi nombre es Randy González y está recaudación de fondos es para ayudarme a pagar mi tratamiento en MDAnderson y para crear conciencia sobre el cáncer de colon para todos los hombres jóvenes que no están familiarizados con él”.

La noticia de su médico

Cabe recordar que el tiktoker hispano anunció a sus fanáticos que tenía cáncer de colon en etapa cuatro, dijo que estaba “perdido” cuando el médico le dijo que le quedaban dos o tres años de vida. En su cuenta mencionó que el doctor le dijo “‘Hagas lo que hagas, eres hombre muerto'”, según The Sun.

“Cuando me dijo eso, me perdí”, dijo Randy en abril del año anterior, de igual manera agregó que sufrió dolor abdominal por varios años y lo le decían la razón del dolor: “Simplemente seguían diciendo que eran úlceras o mi vesícula biliar. Nunca dijeron nada sobre el cáncer de colon hasta que me hice la colonoscopia”. Archivado como: Muere tiktoker Randy González