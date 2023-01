Jonathan Islas habla de su experiencia al interior de ‘La Casa de los Famosos’

En entrevista con MundoNow revela que le hubiera gustado estar más tiempo al interior de la casa, ya que admite que fue muy poco el tiempo que estuvo ahí y no tuvo la oportunidad de abrirse por completo. “En tres días no conoces a la gente… al segundo yo ya estaba nominado y no me sabía los nombres de todos” comparte el actor entre risas.

Dijo no sentirse decepcionado al saber que Arturo Carmona había votado por él, ya que al momento de las votaciones aún no congeniaban. Sin embargo, una relación de compañerismo creció tras el inconveniente entre Islas y Rey Grupero, siendo Carmona quien se acerco a él en ese momento.