¡SALE INESPERADAMENTE DE LA CASA DE LOS FAMOSOS 3! En pleno miércoles habitante 'ya no aguantó' y dijo adiós al reality show de Telemundo (FOTOS)

Las teorías de la gente apuntaron lo siguiente: “Pido respeto para el público a quien no se le permite nominar pero sí el ver cómo el chisme y el bullying son aceptados en el Show. Cómo es posible que apoden a Liliana ‘Hígado Graso’, que se confabulen a sus espaldas. Es inaceptable que el grupero junto a Nicole solo se dedican hacer el mal en contra de sus compañeros”, “Que fuerte si la persona que abandona el reality el motivo sea por el bullying”, “Que regrese Jonathan. Nunca se debió de ir”.

Este miércoles, en la cuenta de Instagram de Telemundo Realities se informó que un habitante de ‘La Casa de los Famosos 3’, saldría del reality show sin embargo no se especificó si sería por expulsión inmediata ante la ruptura de alguna regla, o bien por un intercambio o decisión propia… Pero nadie esperaba lo que sucedió.

La Casa de los Famosos 3 apenas inició transmisiones en Telemundo y a una semana y media de comenzar, las cosas comienzan a ‘calentarse’ entre los habitantes del reality show , pues cuando ya hubo beso entre Aylín Mujica y Arturo Carmona, así como Osmel Sousa pidiendo una mecedora porque ya no aguanta estar sin ella, los ánimos estallaron entre Raúl, el jardinero y El Rey Grupero, quienes se pelearon en vivo.

Las teorías de la gente ante el inesperado habitante que deja el reality show

Antes de la gala, los rumores en torno a lo que iba a suceder, se desataron: "Me parece mal si es Monique o Raúl esos intentos de famosos los han menospreciado y eso se verá más adelante en las votaciones!", "Seguramente es el Sr Julio César Chavez que va por su hija Nikky porque está exponiendo demasiado a toda su familia".

“¿Intercambio de Big Brother Brasil?”, “Nikki??? Que sea ella por favor la que salga”, “Monique se ira por que le están haciendo bullying”, “Ojalá fuera la Nicole engendro del demonio, pero no, lamentablemente es Monique y que bien por ella”, “Qué se me hace que será una bomba y Julio César Chavez va a sacar a su hija porque no le está gustando toooodooo lo que está hablando y su amistad con el rey grupero”, “El clan de rey y Nicole hicieron complot espero sancionen por que ya quedaron por quien votar”, opinaron más personas.