Muere el actor Tobias Langhoff en su cumpleaños número 60 (FOTOS)

De acuerdo con los diversos informes, Tobias Langhoff es nacido en la ciudad de Brandenburg an der Havel, Alemania en el año de 1962. Tobias le dedicó su tiempo a aprender teatro desde pequeño, pues según indicó el portal Corsa Online, estudió artes escénicas en Ernst Busch de Berlín.

Las producciones más populares en las que Langhoff participó

Luego de comenzar a desarrollar sus habilidades artísticas en teatro, Tobias Langhoff brincó a la televisión y protagonizó dramas bastante populares, tales como: “Tatort”, “Bad Banks”, “Babylon Berlin”, y la más reciente producción en la que participó, el drama de la Segunda Guerra Mundial de Edward Berger “Nothing New in the West”.

De acuerdo al portal Corsa News, Langhoff se encargó de hacer el papel del general prusiano y agregado militar Detlof Sigismund von Winterfeldt. Sin emabargo, el talento del actor no fue algo que surgió de la noche a la mañana, pues es conocido por sus antecedentes artísticos. Archivado como: Muere actor Tobias Langhoff