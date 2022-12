A pesar de que ambas estaban mostrando una gran química juntas, un comentario que hizo Yuridia dejó pensando a muchos, y aunque no lo dijo en un tono grosero ni para ofrender a la hija de Pepe Aguilar, vaya que si le hizo un pequeño reclamo por lo que tendrá que hacer en el futuro la ex académica. Archivado como: Yuridia le reclama a Ángela Aguilar

El reclamo que Yuridia le hizo a la ‘Princesa del Regional Mexicano’

De acuerdo con informes de ‘El Heraldo de México’ Yuridia reconoció y ‘alabó’ la voz de Ángela Aguilar diciendo que tiene una voz bastante potente. Según indicaron los informes de la fuente antes mencionada, la canción fue escrita por Ángela en mancuerna con Pepe Aguilar y Gussy Lau, quien se especula, es su presunta ex pareja.

Sin embargo, el reclamo por la ex integrante de 'La Academia', vino después, cuando acusó a Ángela de tener tan buena voz, que no podrá cantar la canción sola después en sus shows "después de lo que hiciste hoy ya no, luego cuando la cante sola voy a estar", mientras lanza un grito de desesperación (VER VIDEO).