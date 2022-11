Mhoni Vidente sorprende una vez más a sus seguidores

La psíquica y clarividente cubana comparte sus predicciones para la última semana de noviembre

La vidente más querida por los hispanos habló ‘de todo un poco’ A unos días de que llegue a su fin el 2022, en el cual ha pasado de todo, la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente comparte sus predicciones para la última semana de noviembre donde habló precismente ‘de todo un poco’. De inmediato, la vidente más querida por los hispanos, comenzó su intervención en su visita más reciente a El Heraldo de México. “Me acaba de venir una visión. Algo muy bueno que le va a cambiar la vida a todos los mexicanos y a México en general este miércoles”, dijo Mhoni, aunque dejó muy en claro que no se trata del partido que tendrá la Selección Mexicana contra su similar de Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022, sino que estará en un programa en vivo con esta televisora. Mhoni Vidente dice cómo quedará el marcador entre México y Arabia Saudita Y cuando nadie lo hubiera esperado, Mhoni Vidente dijo cómo quedará el partido entre estas selecciones el próximo miércoles. Cabe recordar que acertó en su predicción del duelo de los mexicanos contra Polonia y aseguró que Argentina se alzaría con el triunfo, aunque fue más allá y mencionó que Messi y compañía meterían cuatro goles. “¿Qué pronóstico doy para México y para los árabes este miércoles? Me está llegando la visión, no hay señal, está nublado, no tenemos Internet, qué pena, no me llegó”, dio a manera de broma la psíquica y clarividente cubana, quien si quiso dar su opinión sobre el ‘pleito’ entre Saúl Canelo Álvarez y el futbolista argentino Lio Messi, quien habría pateado la playera de la Selección Mexicana.

“El futbol es para unir, no para dividir”, dice Mhoni Vidente “Canelo no está buscando quien se la hizo, sino quien se la pague, pero todos somos hermanos, todos somos latinos, y el futbol es para unir, no para dividir ni para pelearnos ni nada por el estilo”, dijo Mhoni Vidente mostrando su desacuerdo por el ‘pleito’ entre Saúl Canelo Álvarez y Lionel Messi: “Ya se veía venir que Argentina iba a ganar y no vamos a pasar de grupo”, dijo refiriéndose a la Selección Mexicana. “Yo creo que la camisa se la dan a otro jugador y no a él y a Messi lo vemos pleno y alegre porque se estaba jugando su clasificación, no lo hizo intencionalmente, no lo hizo a propósito, y yo creo que El Canelo andaba de ‘mala copa’ y creo que Argentina va a pasar a los octavos de final y le va a ganar a Polonia”, expresó la vidente más querida por los hispanos (Archivado como: Mhoni Vidente comparte sus predicciones para la última semana de noviembre)

¿Habrá reconciliación entre Andrés García y sus hijos? Respecto al estado de salud del actor mexicano Andrés García, la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente reveló que, lamentablemente, sigue muy grave, pero lo que más le ocupa es su relación con sus hijos, en especial con el también actor Leonardo García, quien de acuerdo con información de Univisión, publicó fotos con su padre para desmentirlo que no lo veía. “Sus hijos no deben pelearse con él y que ya no le hagan tanto caso si está delirando. Decirle: ‘Papito, aquí estamos contigo’, decirlo en vida. Andrea, Andrés y Leonardo están muy peleados con él y no lo quieren ver. Dicen que Roberto Palazuelos lo iba a ir a ver hoy o mañana para ver si puede dialogar con sus hijos y están peleando la herencia. Dicen que tiene más de 50 millones de pesos en propiedades” (Archivado como: Mhoni Vidente comparte sus predicciones para la última semana de noviembre).

“Viene la era de los sismos para México”: Mhoni Vidente Para terminar con sus predicciones para la última semana de noviembre, Mhoni Vidente aseguró que se viene la era de los sismos para México. Según reportes de El Heraldo de Chihuahua, llegará un día en que un gran terremoto, conocido como Big One, cambiará para siempre la vida tal y como la conocemos y que afectaría al estado de California en EUA y zonas aledañas. “Visualizo que habrá un sismo el 3, 12 o 13 de diciembre, y los sismos son para cambiar completamente las energías y empezar a prosperar, a quitar lo negativo y todos esos corajes, ya que últimamente la gente se está enojando mucho en la calle”, expresó la vidente más querida por los hispanos, quien predice que este temblor será de 6.9 o 7.4 grados saliendo de Oaxaca o Guerrero, por lo que hay que estar prevenidos”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ) Con información de El Heraldo de México, Univisión y El Heraldo de Chihuahua