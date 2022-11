“Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, tuiteó Canelo. Messi se estaba quitando el botín derecho cuando, aparentemente sin querer, movió la camiseta que había intercambiado con un jugador mexicano tras el triunfo por 2-0. La prenda estaba en el piso mientras los argentinos celebraban en el vestuario. Archivado como: Kun Agüero responde a Canelo Álvarez

Fue tanto el enojo del campeón de boxeo tapatío, que no fueron uno, ni dos, ni tres tweets los que dedicó a Messi, si no que varios, y en más de una ocasión se expresó con gran enojo y groserías, asegurando que era una completa falta de respeto hacia su país lo que había hecho la super estrella argentina.

Kun Agüero responde a Canelo Álvarez: El exdelantero argentino Sergio “Kun” Agüero salió en defensa de Messi.

“Señor Canelo, no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario”, escribió en Twitter. “Las camisetas siempre, después que se terminan los partidos, están en el piso por el sudor”, con información de Associated Press.

El exfutbolista español Cesc Fàbregas también defendió a Messi diciendo que es normal que los futbolistas dejen las camisetas en el piso antes de llevarlas a lavar. Messi, de 35 años, busca ganar su primer Mundial con Argentina. La victoria sobre México les da posibilidades de avanzar a los octavos de final.