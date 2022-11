Eduin Caz vuelve a ser el centro de atención

El vocalista de Grupo Firme causa alarma por su salud

Ahora no tuvo que ver con su manera de beber sino por lo que le salió en el cuello Eduin Caz continúa siendo noticia a más de un año desde que Grupo Firme tomara los reflectores del mundo del espectáculo para ya no soltarlos, pues no sólo son exitosos en la música, sino también son asediados por todo lo que hacen, en especial el vocalista principal que se ha visto en el ojo del huracán desde hace varios meses por cada cosa que sale a su alrededor. Que si es infiel a su esposa, que si se puso a hacer ejercicio para ser más atractivo, que si tiene problemas con la bebida, que si hace enojar a los empresarios por querer cantar más tiempo de la cuenta, en fin, Eduin Caz es todo un caso y ahora apareció un video en el que sale alarmando a todos sus seguidores por su salud. Al vocalista de Grupo Firme todo mundo le sigue los pasos Con todo el amor del mundo por su esposa, Eduin Caz anunció hace unos días que su mujer está embarazada por lo que actualmente no vive alegría más grande que esa, aunado el enorme éxito del Grupo Firme, sin embargo, ¿sus excesos le están ocasionando problemas de salud? Pudiera ser así… Para nadie es un secreto que a los integrantes del Grupo Firme les gusta la fiesta y se toman muy en serio su trabajo, por lo que es notable que siempre en sus conciertos, Eduin Caz y varios miembros de la banda se toman sus copitas de alcohol y en varias ocasiones lo ha presumido, por lo que la gente piensa que es necesario que ‘le baje’ a las bebidas.

Eduin Caz alarma con lo que apareció en su cuello En un reciente video compartido en sus historias de Instagram, replicado por varios sitios de entretenimiento como ‘El Universal‘, ‘Debate‘, e ‘Infobae‘, se puede ver cómo Eduin Caz muy serio se toca cierta parte del cuello del lado izquierdo y lo compara con el lado derecho porque es notable tremenda bola que tiene. El vocalista del Grupo Firme dice: “Pues no, no es papada, es una bola que me duele bien cul***, aquí no tengo”, precisó agarrándose tremenda masa en forma circular que tiene en el cuello, por lo que sus fanáticos inmediatamente le sugirieron que fuera al hospital temiendo que pudiera tratarse de algo muy serio.

La bola en el cuello del cantante de Grupo Firme causa mortificación El video de Eduin Caz fue replicado en el Instagram de ‘Despierta América’ y los fanáticos del Grupo Firme externaron su preocupación: “Pues mijo ve al médico y sabrás pero primero es subirlo a las redes y después el médico”, “Pos también vive pedo en los conciertos”, “Mejor que vaya a que lo vea un especialista a mi sobrino le pasó eso y era un ganglio y con esas cosas no se agarran a bromas”. Más personas precisaron: “O puede ser papera o una inflamación, ve al médico”, “Siempre es mejor tomar medidas y acudir al médico. El linfoma no hodking también es parecido a la papera y la gente no le toma en cuenta…tiene que ir al médico”, “Checate la tiroides paisano .. tu perdida de peso y suplementos nuevos para tu entrenamiento puede causar una descompensación en la tiroides”, “Eso es delicado dan unas fiebres y todo”, “Se le atoró la cheve”, “Pues no se cuida tiene la garganta caliente en los conciertos y esta tome y tome como sino hubiera mañana”.

¿Eduin Caz no le toma importancia al asunto? Después de que externara su preocupación por la bolita en el cuello, Eduin Caz apareció en un avión muy sonriente pero con una sudadera tapándose y con un mensaje positivo: “Cuando me pasan muchas cosas negativas juntas, siempre pienso que estoy cerrando un ciclo y siempre le miro el lado positivo, ¿cuál es? Simple y sencillamente pienso que el que cerró se terminó por lo cual lo malo tiene que salir y el que comienza viene mejor”. Pero tampoco especificó si había ido al doctor: “Entonces si me fue bien en el pasado, en el que sigue o está por comenzar me va a ir súper increíble. Así que todo positivo, familia”, finalizó sin ahondar más en el tema de su salud, por lo que pudiera haberlo dejado pasar como si no fuera algo importante. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE EDUIN CAZ Y SU PROBLEMA EN EL CUELLO.