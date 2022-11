Gloria Trevi vive bochornoso momento en el escenario

Pese a que el momento pudo haber sido bochornoso, para Gloria Trevi, quien no tiene reparo en mostrar su espectacular figura a sus 54 años, bromeó con el percance simulando que se quitaba la falda y demostrando el humor que la caracteriza arriba del escenario.

Ante la mirada de sus fans, la cantante mexicana siguió interpretando la canción “Pelo suelto”, uno de sus más éxitos, por segundos la agarró para que no se le cayera, aunque seguía bailando, hasta cuando una de sus bailarinas se le acercó para tratar de arreglársela.

En un video que circula por las redes sociales, se ve el momento en el que Gloria Trevi, quien ha sido criticada por los cambios en su rostro, va brincando por el escenario cuando, de repente, se le desató la falda que llevaba puesta y con la mano la agarró para que no se le cayera.

“Con ese cuerpo power, el que pueda se encuera si le da la gana”, “Lo hizo a propósito, se ve que ella misma se lo suelta”, “Se le parece a la ropa de Vilma Picapiedras”, “Dios, no fue mi culpa, se los prometo que nunca se le cayó en toda la gira”, “Qué profesional, Gloria”, “Con ese cuerpazo que tiene de una u otra forma“.

A su vez, los comentarios no se hicieron esperar, y es que varios de ellos mencionaron que la cantante mexicana cuida mucho su figura y por ello puede hacer ese tipo de cosas en sus shows. Sin embargo, no todos los comentarios fueron a su favor, debido a que otros dijeron que lo hizo intencional.

Gloria Trevi bochornoso momento: ¿Lo hizo a propósito?

“Es que con todos esos trapos colgando”, “Se nota clarito cuando se lo soltó, esta gente tiene que hacer ruido”, “Lo hizo ella”, fueron algunos de los comentarios que generó la “falla” ya que algunos aseguraron que lo había hecho a propósito para llamar la atención. VER VIDEO AQUÍ.

“Esta pobre vieja : Gloria Trevi, ya no sabe como llamar la atención de la gente, ya más encuerada no puede salir, ésto fue actuado, tal ves alguien a alguien se le antoje aún la abuelita Trevi”, la cantante no ha salido a explicar qué fue lo que pasó. ARCHIVADO DE: Gloria Trevi bochornoso momento