Como muchos sabemos, Shakira se ha ganado el apoyo de millones de personas alrededor del mundo tras su ‘truene’ con Piqué, luego de que éste le haya sido supuestamente infiel no una, si no en múltiples ocasiones, ahora, él se encuentra en una relación con Clara Chía Martí.

"Lo que tiene que hacer Shakira es protegerse de la mala vibra de la mamá y el papá de Piqué", detalló en un reciente video en donde habló con 'El Heraldo de México'. Por otro lado, a su ex le estarían haciendo 'brujería' sin embargo resaltó que no es por parte de la madre de sus hijos.

Las polémicas declaraciones que Shakira hace en su nueva tema con Karol G

El nuevo tema musical de Karol G realizado junto a Shakira, está siendo tendencia en todas las plataformas musicales y está dando bastante de qué hablar. En él, las famosas barranquilleras confirman sospechas sobre la letra de su tema musical TQG (Te quedó grande). pues se mencionan cosas como: “te fuiste diciendo que me superaste, te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que todavía me vez todas las historias”, “Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito” menciona ‘La Bichota’.

Mientras que Shakira, quien ya estrenó anteriormente otros tres temas musicales arremangando en contra de Gerard Piqué, sorprendió dar polémicas declaraciones en su canción, tales como: "Verte con una nueva me dolió, lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido, hasta la vida me mejoro.", "Lo que tú novia me tiró, eso ni da rabia, yo me rio", confiesa la intérprete de "Las de la Intuición

