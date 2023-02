De acuerdo con el portal El Heraldo de México , se puede observar la grabación justo en el momento en que Pepe Aguilar explotó ante el reportero: “¿De qué manera te reconstruiste para que estos comentarios, para que todo esto que se ventiló sobre tu vida personal y tu intimidad, no te afectaran al grado de que dijeras ‘Ya no quiero ser artista’?”, fue la pregunta.

“Yo lo que he visto es que la gente la quiere muchísimo. Llena todos lugares donde va. Se acaba de presentar en el Auditorio Nacional dos veces, ‘Qué agonía’ está en número uno. ¿Por qué no le preguntas eso? “Agarra el micrófono y pregunta eso”, agregó el mexicano. Archivado como: Pepe Aguilar defiende Ángela

Luego mencionó que no es bueno mentirle al público: “Tu responsabilidad como periodista es informarte más y no tener nada más una fuente o no basar tu nota en un comentario de redes sociales. Las redes sociales son tremendamente importantes, pero tampoco hay que mentirle al público”, dijo el hijo de Antonio Aguilar.

La respuesta de Ángela

Fue en ese momento cuando la joven artista le respondió: “Mis papás y mi hermano siempre me van a defender de todo. Entiendo tu pregunta porque es algo que todo mundo ha estado hablando al respecto y como persona pública tengo que vivirlo. Pero sí, tengo 19 años, y creo que una de las cosas de mi vida es que empecé desde muy pequeña a hacer cosas de grande, y me hicieron crecer bastante rápido. Pero a veces me creo más grande de lo que soy y a veces me creo más inteligente de lo que soy”.

“Entonces, vivo mi vida de una chava de 19 años, pero el único problema es que como tengo varias personas que me siguen, me está viendo mucha gente y todo lo que hago, bueno y malo, sale. Lo que sí les puedo decir, justo como dijo mi papá, yo creo que los hechos hablan y no sé hablar, pero sí sé cantar. Y para mí, la música mexicana, México, “Jaripeo sin fronteras”, Plaza México, eso es lo que yo sé, eso es lo que verdaderamente sé. Más allá de cualquier polémica, cualquier publicación, cualquier relación”, finalizó Ángela en su respuesta. Archivado como: Pepe Aguilar defiende Ángela. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .