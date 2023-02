Gerard Piqué tuvo una charla bastante intensa con el tiktoker irlandés John Nellis, este famoso influencer se dedica hablar sobre fútbol y temas relacionados con el deporte, por lo que no dudó en invitar al famoso futbolista de Barcelona a charlar con él.

Y es que se sabe que la relación entre Piqué y Shakira no terminó para nada bien, pues hasta la fecha continúan dándose a conocer más oscuros secretos que tenía guardado el exdeportista. Ahora, no solamente se enfocó en hablar de su carrera, si no que despejó algunas dudas sobre su vida personal.

El exfutbolista rompe el silencio y asegura que no la ha pasado muy bien

Piqué se confesó con el influencer y dio a conocer que estos meses n o han sido nada fáciles para él: “Los últimos meses para mí han sido complicados, necesitaba desconectarme y marcharme de vacaciones. No he visto ningún partido (del Mundial), solo la final, y no todo el partido entero.

“Todavía no he charlado con Messi después de haber ganado la Copa del Mundo”, le confesó a John Nellis durante la entrevista. Aunque Piqué no haya mencionado a Shakira como la ‘culpable’ de los meses tan complicados que ha vivido, sí que la recordó en otra ocasión.