¡La famosa ‘Abeja Reina’ envuelta en una nueva controversia!

¿Chiquis Rivera es bruja? Ella misma confirma sospechas

La famosa cantante es criticada por misterioso mensaje que dio

Brujería Chiquis Rivera: La icónica y talentosa Chiquis Rivera está acostumbrada a recibir siempre la atención de sus fanáticos, y ahora más que nada ha estado en el ojo del huracán por el tremendo cambio de imagen que tuvo, en donde adelgazó muchísimo y se ve completamente diferente.

Sin embargo, la ex del cantante Lorenzo Méndez, sigue causando polémica, pues fue hace unas cuántas horas que publicó un video en su cuenta de Instagram en donde ‘confiesa’ como es que hace para que sus ex se ‘obsesionen’ con ella, ¿Hace brujería? ¡Aquí te traemos los detalles!

¿Realiza brujería?

Chiquis publicó un reel en su cuenta oficial de Instagram en donde durante las últimas horas ha estado dando bastante de qué hablar. La intérprete de ‘Entre Besos y Copas’, apareció en un atrevido vestido morado que dejó ver toda su parte delantera, pero dando un misterioso mensaje.

“Cuándo me preguntan: ¿Por qué no me pueden olvidar?”, escribió la hija de Jenni Rivera mientras aparece con una salvia prendida y haciendo un extraño baile, apuntando a que es ‘bruja’. Posteriormente, Chiquis escribió: ‘Para que vayan y digan’, en la descripción del video. Archivado como: Brujería Chiquis Rivera