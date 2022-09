“Que estuvo relacionado con otro de los integrantes de One Direction que después vamos a saber pero ya no andan juntos, pero Harry Styles sale del closet para decirle a todo el mundo que es completamente feliz… Que esa polémica de que se vestía como mujer o como hombre va a salir a relucir próximamente, en estos momentos es gay”, dijo Mhoni Vidente. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ . Archivado como: Mhoni acierta predicción Harry.

Al momento en que Mhoni sacó la carta de los amantes fue que lazó su predicción, “¿Se acuerdan del grupo One Direction que fue muy famoso en todo el mundo? Un integrante de ese grupo, Harry va a salir del closet, le va a estar diciendo a todo el mundo que es gay, que tiene pareja hombre”, reveló en su momento la clarividente cubana.

Video de Harry Styles se hace viral tras predicción de la clarividente

Ahora ha quedado confirmado que Mhoni Vidente una vez más acertó en una de sus predicciones, pues recientemente a través de redes sociales comenzó a circular un video que se ha vuelto totalmente viral, pues en dicha grabación se le ve a Harry Styles protagonizar un beso con Nick Kroll.

En la grabación que dura menos de 5 segundos se le aprecia al intérprete de ‘Story of My Life’ en el Festival de Venecia en donde mostró su apoyo total a la película Don’t Worry Darling, pero eso no fue todo lo que llamó la atención, pues en dicho video se logra ver como Harry Styles le plata tremendo beso en la boca a Nick Kroll. Archivado como: Mhoni acierta predicción Harry.