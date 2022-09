El inmigrante de 58 años compartió que lleva realizando ese trabajo desde hace 35 años. “Los sábados y domingos, como no trabajo en uno de los trabajos, tengo tiempo de venir aquí a las do de la tarde”, añadió el hombre que cuenta con su puesto de bebidas en el lugar que ha sido el escenario de diversas películas.Archivado como: Inmigrante latino Central Park.

Así fue la reacción por parte de los internautas tras conocer la historia del inmigrante

El influencer originario de España le preguntó si no se cansaba de trabajar tan duro, por lo que de inmediato el hombre ecuatoriano respondió que no ya que su mayor ambición es ser dueño de un edificio, “No descanso, no descanso y no voy a descansar hasta cuando yo tenga por lo menos un building de esos de ahí”.

El video hasta el momento cuenta con más de 100 mil Me gusta y cientos de comentarios tras ver la lucha que el hombre hace para sobresalir al día en Nueva York, "Hay que gente que disfruta trabajando y llegando a sus metas", "Vivir para trabajar y no trabajar para vivir", "Y la gente se lo cree", "Y la felicidad que?", "Falta gente como el en el mundo", se lee. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.