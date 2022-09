Alejandro Chabán reveló su identidad

¿Ya se casaron?

Seguidores ‘confirman’ sospechas

Tras la reciente última publicación de Instagram donde aparece el ahora empresario y motivador venezolano junto a un guapo hombre, despertó la sospechas de sus seguidores sobre que “había algo más” entre ellos. Pero, ¿Quién es la pareja o esposo de Alejandro Chabán?, aquí te lo contamos.

La fotografía compartida por el propio Chabán lleva por descripción “No hay nadie con quien preferiría ver el mundo”, ambos se dejan ver muy felices y compartiendo lo que parece ser un agradable momento en pareja disfrutando de la playa.

La supuesta pareja del CEO de Yes you can!

Algunos de los comentarios que recibieron eran en su mayoría positivos, e inclusive les hacían saber que: “Lo importante es sentirse bien y ser feliz,no importa con quién sea ,es tu vida. Disfrútala. Eres un ser de luz 🌹🌹❤️❤️”, haciéndole saber sus seguidores al venezolano que lo aceptaban sin importar qué.

Sin embargo esta no ha sido la primera ocasión en que se les ha visto juntos, pues en repetidas veces el CEO de Yes You Can! ha compartido fotografías en donde se les puede ver ‘muy juntitos’ a los dos. Pero, ¿quién es la pareja o esposo de Alejandro Chabán?