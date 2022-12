Mayeli Alonso revela la verdad sobre su relación con Chiquis (VIDEO)

La ex de Lupillo Rivera confiesa lo que no muchos sabían sobre Chiquis

¿Mantiene una buena relación con la hija de Jenni?

La fuerte pelea que tuvo la ex de Lupillo con Juan Rivera Mayeli Alonso revela verdad con Chiquis. Mayeli Alonso es una influencer que tuvo bastante éxito este año, y es que ya no solamente es reconocida por ser la ex novia de Lupillo Rivera, si no que también, gracias a su empeño y dedicación y al trabajo que le ha dedicado a sus empresas, se ha vuelto más reconocida de lo que antes era. Sin embargo, Mayeli aún tiene conexión con los Rivera, quienes fueron su familia luego de haberse casado con Lupillo, pero muchos pensaban que no se llevaban de la mejor manera. Ahora, la infleuncer acaba de dar unas declaraciones que dejaron a varios sorprendidos, y tienen que ver con Chiquis Rivera. Mayeli Alonso revela verdad con Chiquis: Se pensaba que ya no tenía nada con los Rivera Hace un tiempo, Mayeli Alonso tuvo un fuerte enfrentamiento con el hermano de su ex, Juan Rivera, quien acusó al padre de Mayeli de haber robado un anillo de la familia bastante costoso. Pero luego de que ese pleito pasara, Juan recapacitó luego de ella mandar una advertencia. Muchos pensarían que después de que existió ese altercado, ya no habría formado de que Mayeli y alguien de los Rivera tuviera buena relación, sin embargo eso acaba de quedar en el pasado y parece ser que mantiene una buena relación con nada más y nada menos que con Chiquis. Archivado como: Mayeli Alonso revela verdad con Chiquis

Revela que se ha visto con Chiquis En un live que hace Mayeli con bastante frecuencia en su cuenta de Instagram, aceptó que efectivamente mantiene una buena relación con la sobrina de su ex, Chiquis Rivera. “Sí claro que me llevo con Chiquis, hace poco nos pusimos una pedota, pero señora peda, pero no les puedo contar”, reveló. “Yo andaba de desmadrosa”, dijo entre risas. Y es que esto resulta ser algo super secreto, pues no muchos pensarían que Mayeli y Chiquis sean comadres, sin embargo el video fue compartido por el Instagram de Escandalo_o, revelando que, los problemas que ella ha tenido con los demás integrantes, no dañan la amistad que tiene con la hija de Jenni (VER VIDEO AQUÍ). Archivado como: Mayeli Alonso revela verdad con Chiquis

Mayeli Alonso revela verdad con Chiquis: ¿Qué problema hubo con Juan Rivera? Meses atrás, la familia Rivera dio declaraciones en contra de Mayeli y su familia, pero más en donde arremataron en contra de la ex esposa del integrante de dicha dinastía, Lupillo. Pues la señora Rosa junto con su hijo Juan hablaron de una situación bastante controversial. Y es que en una de sus típicas pláticas del canal de YouTube de Doña Rosa, hablaron de un costoso anillo el cuál se extravió, pues aunque no dijeron nombres, si comentaron algunas sospechas que tenían, poniendo a Mayeli como sospechosa. Sin embargo la empresaria no se quedó callada y lanzó amenaza, pero Juan decidió disculparse inmediatamente. Archivado como: Mayeli Alonso revela verdad con Chiquis

Esto fue lo que juan hizo para arreglar la situación Inmediatamente Mayeli lanzó un comunicado por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde advirtió a los Rivera que se habían cruzado con fuego: “Rompieron ese pacto, ya cruzaron esa línea que nunca se debió haber cruzado de hablar de personas que ya no están aquí”, dijo. Al programa mexicano conducido por Gustavo Adolfo Infante, Juan Rivera expresó sus disculpas hacia su ex-cuñada y empresaria Mayeli Alonso por lo que mencionó sobre su papá: “Me puse a pensar y dije: ‘sería un hipócrita en no reconocer que yo acabo de hacer lo mismo que tanto me ha molestado de mi hermana’, y sinceramente, yo le marqué a Mayeli, pero no me contestó, le mandé un mensaje por WhatsApp y no me contestó y tengo que reconocer cuando cometo un error”, confesó (VER VIDEO). Archivado como: Mayeli Alonso revela verdad con Chiquis

TE PUEDE INTERESAR