Mayeli Alonso hace inesperada confesión

La exesposa de Lupillo advierte a los Rivera que comenzarán a salir cosas que ellos no querían ventilar

“Qué poca mad… que se metan con su difunto padre”, expresan algunos usuarios “Saca todo de tu ronco pecho”. Cuando nadie se lo hubiera imaginado, la empresaria Mayeli Alonso, quien fue la primera en salir de la segunda temporada de La Casa de los Famosos y que forma parte de la nueva edición de Rica, Famosa, Latina, advierte a los miembros de la Familia Rivera que comenzarán a salir cosas que ellos no querían ventilar. En un video que está disponible en las redes sociales de Escándalo, y que provocó todo tipo de reacciones, la exesposa de Lupillo Rivera, con quien procreó a sus dos hijos, recibió el apoyo de los usuarios, quienes la animaron para que no se quede callada y de paso le hicieron una advertencia a Chiquis, hija de Jenni Rivera. Mayeli Alonso asegura que los Rivera rompieron un pacto Con una imagen muy diferente a la que tiene acostumbrados a sus seguidores, Mayeli Alonso dice en esta publicación que, si a esas van, ella empezará también a hablar y a decir cosas que está segura que a los integrantes de la Familia Rivera no les va a gustar: “Rompieron ese pacto, ya cruzaron esa línea que nunca se debió haber cruzado de hablar de personas que ya no están aquí”. “Mi papá no es chango del circo de ustedes, lo siento, de mi papá no van a estar hablando”, dijo la exesposa de Lupillo Rivera. Cabe recordar que fue hace poco más de un año que don Mario Alonso falleció tras sufrir por una larga enfermedad. Tal parece que algunos miembros de la Familia Rivera se metieron en algo que no debían con la empresaria.

Le muestran su apoyo a Mayeli Alonso No pasó mucho tiempo para que internautas le mandaran su apoyo a Mayeli Alonso: “La Mayeli también ha hablado, acuérdate Chiquis”, “Imagínense cuanto no sabrá en 16 años casada con Lupe!!! Que saque todo”, “Ojo porojo y diente por diente… el que la hace la paga… con la familia nadie se mete”, “En eso si estoy de acuerdo con ella, que poca mad… que se metan con su difunto padre. Si tanto coraje le traen a Mayeli, que tengan huev… y se lo digan de frente y en persona”. “Que hable!!! Que bueno, para que se les quite lo güey! Y después que hable la mamá de Juan Carlos, el hijo de don Pedro. Ya mucho le han echado y aguantar que traten mal a su hijo”, “Saca todo de tu ronco pecho”, “Bravo, Mayeli, sácales todo, ponlos en su lugar… diles, mi reina, que tú papá no es ratero cómo ellos”, “Saca todo lo que traes dentro, no vayas a andar como el Juanelo, que va a sacar cosas y nada”, se puede leer en más comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

¿Qué fue lo que dijeron los Rivera? En otro video que compartió la cuenta de Escándalo, y que retomó de las redes sociales de los Rivera, se observa a la Señora Rosa, quien está acompañada de su exesposo, don Pedro, y de su hijo Juan, decir que hace varios años su hijo Lupillo ofrecía una atractiva recompensa a la persona que encontrara un valioso anillo que había extraviado. A continuación, Juan Rivera, en un tono irónico, comentó que era mucha casualidad que quienes encontraron este anillo fueran la familia de Mayeli Alonso, específicamente su papá, pero cabe resaltar que en ningún momento dijeron su nombre. Hasta Jenni reaccionó a todo lo que pasó y se limitó a decir que ‘qué casualidad’. ¿Quién dirá la verdad?

“La señora Rosa y Juan son iguales” De nueva cuenta, los usuarios le mostraron su apoyo a Mayeli Alonso al ver este video en el que tanto la señora Rosa como Juan Rivera acusan a su padre, aunque de una manera disfrazada, de haber robado un anillo que había perdido su exesposo Lupillo Rivera: “La señora Rosa y Juan son iguales”, “Luego no se queje esa señora porque la traen de boca en boca”. “Pero la pinch… viejita va a demandar a quien la mencione o hable mal de ella, ¿qué tal la cristiana? Y peor hablar así de alguien que ya no está, en fin, la hipocresía (y esa Juanela vieja chismosa)”, “Boicot a la señora Rosa y Juan, ya ching… mucho, ¿no se les hace mucho ya de estos mantenidos ya no saber ni de quién hablar para vender?”, “Creo que es una falta de respeto y empatía hacer ese tipo de comentarios y que triste que tengan que vivir a costillas de chismes y no por talento o esfuerzo propio” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).