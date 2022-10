“Les aseguro que ni mi mamá ni yo sabemos de qué se va a hablar. Los que están grabando nos dicen: ‘este es el tema de hoy’ y nos vamos sobre ese tema. Entonces, a lo mejor pueden pensar que yo tengo un plan maquiavélico de hablar ‘x’ cosas, pero en realidad no. Entro al en vivo de mi mamá como entro a esta entrevista, yo no sé qué me van a preguntar”, dijo el hermano menor de Jenni Rivera.

¿Qué pasará? Tal parece que los problemas para algunos integrantes de la Familia Rivera no tienen fin, pues ahora, después de que la empresaria y exesposa de Lupillo, Mayeli Alonso, les lanzara una seria advertencia, el productor musical y youtuber Juan Rivera le manda inesperado mensaje que hasta el momento ella no se ha dado el tiempo de responder.

“Siempre digo las cosas como son”: Juan Rivera

Antes de mandarle su mensaje a Mayeli Alonso, Juan Rivera aseguró que, ante cualquier situación, siempre ha dado la cara para bien o para mal y que siempre dice las cosas como son: “Por muchos años, me he molestado cuando la gente dice cosas de Jenni. Hace tres meses, me molesté mucho cuando (Salvador) Zerboni hizo el comentario (dentro de La Casa de los Famosos) del accidente de mi hermana”.

“Tengo que reconocer que yo hice lo mismo (refiriéndose al papá de Mayeli Alonso) en ese en vivo. Me puse a pensar y dije: ‘sería un hipócrita en no reconocer que yo acabo de hacer lo mismo que tanto me ha molestado de mi hermana’, y sinceramente, yo le marqué a Mayeli, pero no me contestó, le mandé un mensaje por WhatsApp y no me contestó y tengo que reconocer cuando cometo un error”.