La cantante Olga Tañón recurrió a sus redes sociales para revelar que desde su niñez padece de dislexia. Un trastorno de aprendizaje que este 8 de noviembre se conmemora en todo el mundo con el objetivo de visibilizar sus problemas y concienciar sobre su oportuno tratamiento.

Precisamente, la artista puertorriqueña no supo sino hasta su adultez que su dificultad para la lectoescritura tenía un nombre. En un videoclip publicado en su cuenta de Instagram, la cantante de “Es mentiroso” ofreció su testimonio sobre lo duro que fue enterarse de este padecimiento.

¡Lo reveló en redes sociales!

“Día internacional de la Dislexia!!! Para todos los que son como yo , tranquilos que esto nada tiene que ver con la inteligencia”, compartió un gran escrito acompañado de un video en su Instagram, dónde cuenta con más de 4 millones de fieles seguidores.

“Desde niña me preguntaba el por qué no me podía concentrar al querer leer un libro. Leer un Teleprompter me da muchísimo trabajo por que comienzo bien y de momento veo como las letras bailan y no se dejan de mover”, comenzó escribiendo la puertorriqueña.