Tunisha Sharma, quien interpretó a Shehzaadi Mariam cometió supuesto suicidio en noche buena, 24 de diciembre. La joven aparecía en el programa Ali Baba: Dastaan-E-Kabul. Ahora, se ha dado a conocer por medio del portal ‘Times Of India’, que el exnovio de la actriz, Sheezan Khan, ha sido arrestado.

Sheezan Khan, actor que interpretó a Alibaba Dastaan E Kabul en un programa de televisión, fue arrestado por presunta complicidad al suicidio de la actriz Tunisha Sharma, quien era su ex novia. Este es un gran avance que ha estado aconteciendo en estos últimos días y lo que ha sucedido con este misterioso caso.

Arrestan al exnovio de Tunisha Sharma: En plena noche buena, una tragedia sucedió en la India, pues una actriz llamada Tunisha Sharma fue encontrada muerta, sin embargo, se comenzó a especular que la joven había cometido suicidio, pero la madre de ella no creyó nunca en esta versión.

Ha tenido apariciones estelares en varios programas de televisión, tales como Chandra Nandini, Silsila Pyaar Ka, Prithvi-Itihaas Bhi y Rahasya Bhi. Anteriormente, Sheezan estuvo saliendo con otras actrices, sin embargo, hasta el momento no se ha revelado el motivo de su separación. Archivado como: Arrestan al exnovio de Tunisha Sharma

De acuerdo al portal de noticias Times of India , Sheezan Khan nació en septiembre de 1994 y fue criado en la ciudad de Mumbai, ahí, obtuvo un título de la Universidad de Mumbai. Es una persona bastante dedicada al deporte, indicó el portal. Él, así como su ex novia, se convirtió en un ícono en la televisión.

Así sucedió el supuesto suicidio de la actriz

La desgarradora muerte de la joven actriz conmocionó al mundo entero, no solamente por como ocurrió si no la fecha en la que acontecieron los hechos. Tunisha Sharman cometió suicidio en el baño de la habitación de su ex novio Sheezan Khan, declararon las autoridades según la fuente antes mencionada.

Inmediatamente, la actriz fue llevada a urgencias, sin embargo fue declarada como muerta. Ese mismo 24 de diciembre, la madre de la joven presentó una denuncia en contra del actor, ex novio de su hija. La madre de Tunisha dio declaraciones que ‘culpan’ al exnovio de su hija de haber cometido suicidio. Archivado como: Arrestan al exnovio de Tunisha Sharma