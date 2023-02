Resurge pelea legal entre las exsocias

Lupillo había felicita a Daisy por “ganarle” a Mayeli

Mayeli dio la cara frente a medios El pleito legal entre Mayeli Alonso y Daisy Cabral parece no tener fin, pues después de que la ex de Lupillo fuera demandada por incumplimiento de contrato, además, Cabral comentó que la empresaria tenía una mansión y mucho dinero, pero no quería pagarle lo que según ella le debía. Ahora Mayeli se ha cansado de las mentiras que han dicho sobre ella y salió a defenderse mediante una rueda de prensa acompañada de su abogado. La excuñada de la fallecida Jenni Rivera habría estado preparando una demanda contra su exsocia por inventar cosas sobre ella. ¡El pleito! El pleito legal comenzó en 2019 cuando Daisy Cabral acusó de difamación e incumplimiento a Mayeli Alonso. La empresaria aseguraba que le entregó cerca de 1.7 millones de dólares por publicidad en Instagram. Sin embargo, la exesposa de Lupillo Rivera sostenía que nunca recibió el dinero y que no le debía "ni los buenos días". La batalla también llegó a redes sociales y a los medios de comunicación. El escándalo incluyó indirectas, acusaciones por presunto acoso sexual y hasta responsabilizar a la empresaria por si algo le llegara a pasar a Mayeli y a sus hijos.

Mayeli es una robamaridos En un en vivo que Daisy hizo en sus redes sociales reveló que Mayeli no le había pagado, esto ocasionó una fuerte discusión ya que la ex de Lupillo había asegurado encontrarse en paz con todos sus problemas. Cabral fue acusada de ser una oportunista y querer llamar la atención. El medio Chisme No like, había acusado a Mayeli de querer robarle el marido a la conductora del programa Elisa Beristain. La mexicana no pudo soportar más las difamaciones y salió a defenderse en una rueda de prensa dónde aclaró lo que pasaba en su vida.

Mayeli demandará Daisy Cabral: Tomará venganza En un encuentro con medios de comunicación, Mayeli dijo que todo lo que Daisy dijo de ella después de la demanda es mentira. Ya que se había dicho que estaba en bancarrota y estaba embargada por no pagarle a la mujer que la difamó y por eso tomaría acción legal. "Nadie tiene derecho a decir que yo estuve en bancarrota, nunca lo he estado gracias adiós. "En un video en TikTok mencionó mi nombre, no se cual es el afán de hacer esto". Agregó que estuvieron filtrando su dirección para causarle miedo, esto va más allá de una demanda.

Mayeli demandará Daisy Cabral: Le responde a Elisa "He recibido demasiado hate de su parte en estos tres años por parte de las personas que se creen las mentiras. Quiero pedirle a los medios que paren de una vez". Agregó que hasta hablaron de sus partes intimas y eso la tuvo muy mal por no respetarla. VER VIDEO DE LA RUEDA DE PRENSA AQUÍ. Arremetió contra Chisme no Like: "Nunca habían hablado de mi de una forma tan despectiva y tan asquerosa como lo están haciendo en el programa de Chisme no like". También dijo que tomará acciones legales contra el programa de farándula.

