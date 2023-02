“Lo primero que tengo que decir es que yo llegué con todo el ánimo de destrozarla, de destruirla, pero cuando vi a los padres y me contaron el bullying que estaba pasando, dije ‘a ver, yo la tengo que destrozar a ella’, pero a ella, los padres no son los culpables, no todos los hijos te salen iguales a veces te sale una oveja negra”, comentó Laura Bozzo para MundoNow.

La conductora peruana revela el porqué no atacó a la hija de Julio César Chávez

Aseguró que el comportamiento de los hijos varía y que no es 100% culpa de los padres que así sea, luego de eso reveló el porqué no atacó en su momento a Nicole Chávez, “Yo soy una persona que así como tú me ves guerrera, frontal, yo empatizo. Cuando veo dolor en la gente no puedo atacarla, no puedo, es más fuerte que yo… Yo vi el dolor en los ojos de los padres y no pude”.

“Yo no atacó a los débiles, yo ataco a los fuertes, a ella la hago pinole pero a los padres no, el corazón se me estrujó y de verdad que no pude decir lo que a ella le diré en su cara”, añadió la conductora peruana durante la entrevista exclusiva para MundoNow, luego de eso arremetió contra la hija de Julio César Chávez. Archivado como: Laura Bozzo Nicole Chávez.