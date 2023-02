¿La hija de Jenni está tratando de ocultar la verdad?

Chiquis Rivera es criticada y aseguran que ‘engaña’ a sus fans

¿Por qué la hija de Jenni Rivera no quiere confesar? Chiquis Rivera no quiere confesar como bajó de peso: La intérprete de ‘Abeja Reina’ se hizo presente en la entrega de los premios Grammy 2023, en donde la cantante lució un increíble vestido blanco en donde lucía completamente irreconocible. Los usuarios no tardaron en notar que Chiquis Rivera ha estado bajando bastante de peso. Y es que la hija de Jenni Rivera ha sido criticada estos últimos días debido a que no ha querido ‘soltar la sopa’ sobre lo que hizo para bajar de peso, y esto ha provocado el enojo de los internautas. Chiquis ha dado a conocer en el pasado que en base a un agua de limón especial, ha podido bajar drásticamente algunos kilos. Chiquis Rivera no quiere confesar como bajó de peso: La cantante menciona que hace mucho ejercicio Durante la alfombra roja de la edición de los Grammy, a la cantante le hicieron una serie de preguntas sobre como se sentía de ser nominada por primera vez a un premio de gran talla, a lo que ella respondió que fue una enorme sorpresa pero además, también contó como se enteró: “Estaba en el gym haciendo cardio y me estaba preparando para los Grammy y mi mánager me dice: ‘Estamos nominados’ y le dije ‘Sí, a los Latin Grammy” y me dice ‘No, a los Grammy’, mis piernas estaban temblando y fue una sensación increíble”, reveló. Con estas declaraciones Chiquis quiso dar a conocer que ha estado haciendo bastante ejercicio para lucir delgada. Archivado como: Chiquis Rivera no quiere confesar como bajó de peso

Usuarios acuden a su Instagram para criticarla Por otro lado, a días de la famosa premiación, Chiquis publicó un video en donde se le ve en un conjunto negro bailando una famosa canción, y en comentarios la intérprete de ‘Entre besos y copas’ fue muy criticada por según usuarios, no querer revelar la verdad de cómo logró bajar de peso de forma rápida. “No es crítica ¿pero si te operaste? Solamente se honesta con la gente que te sigue”, “¿Qué hizo para adelgazar tan rápido?”, “Operación de panza y amarre de barriga seguramente”, “Amo a Chiquis, pero se ve rara, como que se le ve la cabeza muy grande para su cuerpo”, dijeron algunos usuarios. Archivado como: Chiquis Rivera no quiere confesar como bajó de peso

Aseguran que Chiquis le miente a la gente e intenta ocultar la ‘verdad’ Además, a través de la página de Instagram ‘Escandalo_o’ revelaron una fotografía en blanco y negro en donde se le ve a la exponente de música regional mexicana, y en la descripción dijeron: “Chiquis rivera en los Grammy dijo que había adelgazado mucho por la agüita con limón y el hacer mucho ejercicio y comer saludable. ¿Le creen?” ¿Por qué engañar a la gente? Se hizo la manga gástrica se quitó brazo y no tiene nada de malo, si tiene el dinero y el valor de hacerlo pues que lo hagan, pero basta de engañar a la gente”. Los usuarios comentaron: “Solo sus fans le creen, no hay peor ciego que el que no quiere ver”, “Se imaginan si con algo tan sencillo les miente a sus fans, imagínense ahora con lo de Esteban que si es un problemón”, “Eso es lo único que me cae mal de ella”. Archivado como: Chiquis Rivera no quiere confesar como bajó de peso

Chiquis Rivera no quiere confesar como bajó de peso: Chiquis rompe el silencio luego de haber perdido el Grammy Unas horas después de que se llevaran a cabo los premios, la intérprete de ‘Entre Besos y Copas’, dio un mensaje a través de sus historias en Instagram, en donde habló de su derrota contra Natalia Lafourcade, algo que definitivamente la tomó por sorpresa. “Les quiero decir que los amo, que muchísimas gracias por el amor, el cariño y miren, escúchenme bien ¿Okay? No perdimos, nada más no ganamos y eso está bien. Natalia es increíble, la amo, es una gran artista y es una ganancia estar en esta categoría con personas que admiro y que quiero mucho”, dijo la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera. Archivado como: Chiquis Rivera no quiere confesar como bajó de peso

