Mayeli Alonso lanza contundente mensaje a novia de Lupillo Rivera

Mayeli Alonso, en las últimas semanas se ha visto envuelta en escándalos tras defenderse de supuestos ataques de Giselle Soto, la nueva pareja de su ex esposo Lupillo Rivera, así como de la suegra de este último. Y sus más recientes declaraciones pasarían a confirmar que la situación no ha mejorado.

Mayeli le señaló: “Mija, no sudes calenturas ajenas”

Sin embargo, ella decidió continuar y ofrecer un panorama completo del escándalo: “También a uno como ex es bueno ubicarse y también darles su espacio, no meterse en la relación de ellos. Porque si yo cuento lo que a mi me pasó con el hace años, a ella no le tiene porque afectar”.

Además Mayeli envió en la entrevista un contundente mensaje para la novia de Lupillo: “Mija, no sudes calenturas ajenas. Esos problemas son tal vez cosas que uno tiene que resolver, y tarde o temprano va a a pasar”, concluyó la mexicana.