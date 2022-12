Estos fueron los resultados del partido Marruecos VS. Croacia

Croacia vence a Marruecos en un enfrentamiento por el tercer puesto

“Se van a convertir en héroes inmortales”

Marruecos VS Croacia: Para algunos, es una exhibición sin importancia. Para otros, es la oportunidad de convertirse en un “inmortal”. El partido para tomar el tercer lugar en la Copa del Mundo se llevó a cabo el día de hoy. “Estás muy decepcionado tras perder la semifinal y dos días después te toca volver a la cancha”, comentó el viernes el seleccionador marroquí Walid Regragui.

El picante partido que se llevó a cabo entre ambos equipos para ver quién se quedaría con el tercer puesto de la Copa del Mundo fue bastante peleado. Los resultados fueron en algunas personas, bastante inesperados, pues Croacia tomó la ‘delantera’ desde que dio inicio el partido.

Marruecos VS Croacia: Croacia consigue el bronce, SE LLEVA EL TERCER PUESTO EN LA COPA DEL MUNDO

Croacia venció 2-1 a Marruecos y se quedó con el tercer lugar del Mundial Qatar 2022. Esto luego de que Croacia y Marruecos acariciaran la oportunidad de disputar la final de la Copa Mundial en Qatar y ahora se enfrentaron para que Croacia venciera inesperadamente a Marruecos.

El delantero croata Andrej Kramarić descartó la idea de que el tercer puesto en un Mundial no sirve de nada y el encuentro se jugará en el estadio Internacional Jalifa. "Me parece que si preguntan eso los jugadores marroquíes no creo que lo vean de esa manera", afirmó Kramarić, indicó AP.