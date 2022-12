Croacia vs Marruecos por el tercer lugar

Ambas selecciones perdieron en la semifinal de Qatar 2022

“Es un premio de consolación”

Croacia vs Marruecos. A pesar de que todo el mundo está enfocado en la final del Mundial de Qatar, en donde Argentina y Francia disputarán un duelo de titanes, este sábado 17 de diciembre, las selecciones que perdieron en la semifinal jugarán por el tercer lugar. Croacia y Marruecos disputan su encuentro para ver quien obtiene el tercer puesto.

Este juego será el último que juegue con su Selección el croata Luka Modric, quien ha anunciado que se retira al finalizar la copa del mundo. El juego por el tercer lugar comenzará a partir de las 10 am hora del Este, 9 am hora del Centro y 7 am hora del Pacífico.

Los amantes al fútbol van poder ver este partido entre los croatas y la gran sorpresa de Marruecos a través de la cadena de Fox quien tiene los derechos en inglés. Por otro lado será Telemundo quién transmite en español, esto solamente en los Estados Unidos, según el portal de Sporting News.

Cabe mencionar que para algunos, es una exhibición sin importancia. Para otros, es la oportunidad de convertirse en un “inmortal”. El juego por el tercer lugar del Mundial puede ser un concepto confuso. “Estás muy decepcionado tras perder la semifinal y dos días después te toca volver a la cancha”, comentó el viernes el seleccionador marroquí Walid Regragui.