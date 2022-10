La versión oficial de su deceso apunta a un ‘probable suicidio ‘, pero hasta hoy en día muchas personas no creen en esto, y más tomando en cuenta que Norma Jean Baker (su nombre real) estaba en la cúspide de su carrera: “La fama es caprichosa. Tiene sus compensaciones, pero también sus inconvenientes. Y la conozco. Te tuve, fama, ¡hasta luego!”.

De acuerdo con información de BBC , en la última entrevista que concedió Marilyn Monroe se expresó de la siguiente manera: “¿Cómo se escribe una historia de vida? La verdad rara vez sale a la luz, normalmente circulan las falsedades. Pero es difícil saber por dónde empezar si no empiezas con la verdad”. ¿Será que presentía que estaba viviendo sus últimos días?

Luego de entrevistar a más de 700 personas, el periodista publicó, tres años después, el libro Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe (“Diosa: las vidas secretas de Marilyn Monroe”), el cual ha sido actualizado y reeditado en varias ocasiones. Netflix hizo un documental basándose en esta investigación (Archivado como: ¿Marilyn Monroe fue asesinada por la CIA?).

Fue el periodista y escritor británico Anthony Summers quien realizó una exhaustiva investigación en 1982 con el objetivo de cubrir la reapertura de la investigación sobre la muerte de Marilyn Monroe, anunciada por el fiscal de distrito de Los Ángeles: “Muy pronto me di cuenta de que la historia era mucho más amplia y complicada de lo que pensaba”.

Supuestamente, la artista no solamente tuvo una relación con John F. Kennedy, sino que también con su hermano Robert. Los tres eran espiados por el FBI, incluso consideraban “motivo de preocupación por cuestiones de seguridad” los encuentros de Monroe tanto con el presidente de Estados Unidos como con el fiscal general.

“No encontré nada que me convenciera de que fue asesinada, pero sí hallé pruebas de que las circunstancias de su muerte fueron deliberadamente encubiertas. Y diría que la evidencia sugiere que fue así por la conexión de la actriz con los hermanos Kennedy”, expresó el periodista y escritor británico Anthony Summers.

¿Hubo un complot para asesinar a Marilyn Monroe?

Luego de que los hermanos Kennedy rompieran todo contacto con la protagonista de películas como Gentlemen prefer blondes y How to marry a millonaire, entre muchas otras, Marilyn Monroe reveló que se sentía usada, comparándose inclusive con un ‘pedazo de carne’: “Siento que me han pasado de uno a otro”, expresó. Y respecto a que hubo un complot para asesinarla, Anthony Summers dijo lo siguiente:

“La insinuación de que fue asesinada no tiene una base fundamentada en hecho. Para sugerir que alguien ha sido asesinado tienes que tener alguna prueba y no la hay. La evidencia de la noche que murió sí indica que se fabricó una historia, que no se contó la verdad sobre cómo se desarrollaron los hechos” (Archivado como: ¿Marilyn Monroe fue asesinada por la CIA?).