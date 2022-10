Kiara Romero intento suicidio. Las tragedias se hacen presentes una vez más dentro del mundo del espectáculo, no solo las celebridades pasan por momentos duros, sino que periodistas también han sufrido amargos estragos en su vida, los lectores de MundoNow han sido conocedores de lo que acontece dentro del medio y esta no es la excepción.

La carismática dominicana dejó ver sus heridas tras la aparatosa caída

“Debido a mi accidente en Noviembre del 2018 (Intento de suicidio) obtuve heridas físicas severas y me costó mucho tiempo aceptar mi realidad, verme en el espejo, entender que ahora lucía diferente a como era antes, que habían cosas a las que tenía adaptarme. Vivir una relación tóxica me arrastró a una depresión severa, pero también hoy en día gracias a Dios me dejó”, compartió orgullosa de su cuerpo y de haber salido adelante

"Hoy mis cicatrices son una arma muy poderosa porque me recuerdan todos los días de donde Dios me sacó, lo mucho que me ha guardado y, sobre todo, lo valiosa y fuerte que soy. Ahora me veo y me gusta más la mujer que miro en el espejo", añadió la conductora Kiara Romero tras su intento de suicidio.