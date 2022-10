¿Cómo fue interpretar a Chente?

Jaime Camil dijo que uno de sus objetivo fue alejarse de la imitación o la parodia, pues quería darle al personaje de Vicente Fernández su justa dimensión, sin máscaras. Sin dudas, conseguir algo así requiere preparación y aunque tuvo apenas un par de meses para hacerlo, lo consiguió.

“Hablé mucho con Ana Gabriel, una gran referencia que tuve fue ella, le quité muchas horas de su vida, le pedía que me contara cómo era en las giras, cómo se comportaba, esas llamadas me ayudaron mucho y ver el pietaje que hay en Youtube, que aunque no hay tantos videos que quisiéramos ver de Vicente en cuanto a lo íntimo, ayudó en lo demás”, contó el actor.