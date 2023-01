Pero tal parece que Juan Rivera no ha sorprendido únicamente a Osmel Sousa tras convivir con él, ahora, una exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ y conocida por aparecer en ‘Acapulco Shore’ ha dejado a más de uno sorprendido tras declarar lo impensable del hermano de Jenni.

Juan Rivera fue uno de los personajes públicos más esperados de que formara parte de la casa más famosa de la televisión hispana desde que Zerboni habló sobre La Diva de la banda y aseguró que ella no había fallecido en un accidente, desde entonces la polémica entre ambos comenzó y fue ahí donde muchos internautas pidieron la presencia del productor musical dentro del reality.

Luego de hablar sobre quién de los famosos tiene la posibilidad de ganar la competencia, de inmediato Manelyk González no tardó en opinar sobre Juan Rivera, quién para ella tiene más influencia dentro de 'La Casa de los Famosos' y hasta terminó declarando su amor por él, claro con todo el debido respeto que la esposa del productor musical se merece.

Todos los panelistas coincidieron de que los participantes en estos momentos se encuentran en una ‘luna de miel’ debido a que todo por ahorita es “amor y paz”, pero aseguran que no saben qué es lo que les espera al pasar más días dentro de la casa, tanto Mane como Laura Bozzo lo confirmaron, ambas ya estuvieron dentro del reality. A través de un video publicado en Tik Tok fue que se dio a conocer todo lo que hablaron durante esa emisión

En seguida Laura Bozzo dijo que la opinión de Mane se debía porque quizá a ella le gustaba Juan Rivera, por lo que de inmediato la influencer respondió: "Me encanta, me fascina, con todo respeto para su esposa, pero si no tuviera, mi amor Juan". Mientras que Yordi Rosado entre bromas le preguntó que sí le gustaría un 'arrimoncito' del hermano de Jenni, por lo que la también modelo dijo, "¿Ya el arrimoncito tan rápido?, estamos en la primera noche, chico".

Tras decir que no se sabe durante el primer día quién te caerá bien, Mane tomó como ejemplo al hermano de Jenni Rivera, “Por ejemplo Juan, tú lo ves y dices ‘Wow, es como muy malo’ y es todo lo contrario, es un osito de peluche que llora, que lo quiero apapachar, lo quiero conmigo”, mencionó la ex ‘Acapulco Shore’.

¡Hasta Laura Bozzo terminó revelando quién le gusta de esta nueva temporada!

Pero Mane no fue la única en revelar quién de la casa le gustaba, pues Laura Bozzo también fue cuestionada al respecto por lo que sin dudarlo dijo que “A mí de la casa, me quedó con Zerboni”, pero de inmediato Yordi y la influencer señalaron que se trataba de los actuales competidores, no de los de la segunda temporada.

Ante esto la cubana reveló de lo más entusiasmada que quién le gusta es, "Carmona, papacito", argumentó la conductora de origen cubano. Así fue como Manelyk dio a conocer que tiene un amor platónico por Juan Rivera, quién se encuentra nominado para salir de 'La Casa de los Famosos 3'. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.