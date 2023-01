Shakira agradeció el apoyo que ha tenido por parte de sus fans, además de dejarse ver bastante sonriente. La intérprete de ‘Loba’ apareció con una sudadera blanca que lleva la frase “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, la cual, se ha vuelto una frase bastante icónica. Archivado como: Shakira saluda a sus fans desde el balcón

Luego de darle un golpe bajo a su ex, el futbolista Gerard Piqué con el estreno de su tema musical junto a Bizarrap, la cantante barranquillera se dejó ver el día de ayer, pues estuvo un rato platicando con los fanáticos desde el balcón de su enorme mansión.

Shakira saluda a sus fans desde el balcón: La cantante se dejó ver un look bastante casual

Los artistas no siempre se ven como los vemos en televisión, revistas, portadas de discos, pues como un domingo cualquiera, la barranquillera no se encontraba nada arreglada, incluso llevaba su cabello suelto y con una gorra encima, sin embargo, su look generó varias críticas en las imágenes compartidas por diversos medios.

"No se le ve un rostro feliz", "Se ve destruida y llena de dolor", "Con la plata que gana debería cuidar más su cabello", "Pensé que era Clara Chia, su cabello anda igual", dijeron algunas personas a través de los comentarios del Instagram de Despierta América y El Gordo y la Flaca. Sin embargo, la colombiana continúa recibiendo apoyo por parte de sus fanáticos: "Impresionante su humildad, ella es una artista de mucho renombre y categoría", "Siempre tan humilde y sencilla", "Bella nuestra Shakira", "En su natal Barranquilla hace lo mismo, sale al balcón a saludar a quienes se acercan para verla. Siempre lo ha hecho", dijeron.