Shakira está intentando seguir con su vida con normalidad tras todos los rumores de una supuesta infidelidad por parte de su ex, con quien mantuvo una relación de 12 años. La ex pareja se conoció en el Mundial de Fútbol en el 2010, en donde Shakira fue la encargada de interpretar el tema principal "Waka Waka", y así fue como Piqué quedó encantado de la cantante, mientras que él, supuestamente aún tenía novia .

Se dieron a conocer algunas fotografías de la intérprete de ‘Las de la Intuición’ en las afueras de la escuela a donde asisten sus hijos, en donde los iba a recoger Shakira, todo esto sucedió tras la tormenta mediática que le está cayendo a la cantante en estos momentos, pero las imágenes mostradas dieron mucho de que hablar, pues la cantante aparece más delgada de lo común, además de que muestra seriedad en su rostro. Muchos de los fans de la intérprete han comentado que es completamente normal que Shakira no se encuentre en su mejor momento, pues es un ser humano y tiene motivos para sentirse mal. ¿Qué opinas?

Shakira reaparece tras separación. La intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ se dejó ver en las calles de Barcelona luego de ausentarse tras el anuncio de su separación con el futbolista estrella Gerard Piqué. Y es que no han sido días fáciles para la cantante colombiana, pues los rumores de una supuesta infidelidad por parte de él, siguen tomando fuerza.

La ruptura de Shakira y Gerard Piqué continúa siendo tendencia, pues según apuntan diferentes medios de comunicación se avecina una batalla legal por la custodia de sus hijos Milan y Sasha y, de salir vencedora, se dice que la cantante no dudaría en abandonar Barcelona e instalarse a Miami, una ciudad a la que llevaba años queriendo mudarse para relanzar su carrera en Estados Unidos.

Intenta Shakira continuar con su vida

Enfocada en sus hijos y aparentemente tranquila, la cantante se dejó ver con normalidad estos días sin confirmar ni desmentir nada de lo que se está especulando. Este miércoles, después de ayudar a su padre en su rehabilitación cognitiva tras la grave caída que sufrió el pasado 28 de mayo – y en la que se golpeó en la cabeza – como ella misma ha compartido a través de sus redes sociales, Shakira acompañaba a su hijo Sasha a clases de kárate.

Agencia Reforma dijo que la colombiana intenta no perderse ni un solo momento de la vida de sus pequeños y, a pesar del revuelo mediático que se forma cada vez que sale de su casa, no renuncia a tareas tan sencillas como llevar a su hijo a sus actividades extraescolares. Con el pelo suelto, una camiseta y unas enormes gafas de sol, fue captada la artista mientras salía de la escuela de kárate de su hijo tranquila y respondiendo con una ligera sonrisa a los rumores sobre su mudanza a Miami, la cantante ha preferido no dar declaración alguna.