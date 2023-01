El ex futbolista vuelve a ‘responder’ a Shakira

Anuncia nuevo plan comercial

Piqué dice que trabajará con Twingo

El español ex futbolista Gerard Piqué decidió arremeter una vez más contra su ex pareja Shakira y es que después de la colaboración de la colombiana con BZRP, el español no se ha quedado callado. Después de haber presumido su nuevo trato con la marca Casio, el español ha hecho nuevo anuncio.

Al parecer el nuevo trato del español será con Twingo, no dejando pasar la oportunidad de tratar de responder a la exitosa colaboración de su ex pareja. La declaración de Pique ha dado de que hablar así como su supuesta colaboración con la marca de relojes.

La exitosa colaboración de Shakira y BZRP

La ‘BZRP Music Sessions #53’ con Shakira se volvió todo un éxito al momento de ser lanzada el pasado miércoles y es que la colombiana no dejó pasar la oportunidad para desahogarse por medio de la música. La colaboración alcanzó más de 50 millones de reproducciones en las primeras 24 horas, convirtiéndolo en el video latino más exitoso.

La canción que logró quitarle el trono a ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee, se ha posicionado como la favorita de muchos de los internautas. Sin embargo ya se ha visto envuelta en algunas controversias, como quienes critican su forma de expresarse o hasta una influencer que acusó de plagio a Shakira.