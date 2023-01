Los nominados son José Rodríguez, Jonathan Islas, Liliana Rodríguez y el polémico Juan Rivera. No se esperaba que el hermano de Jenni fuera nominado de inmediato, por lo que su hermana Rosie no tardó en reaccionar a través de sus redes sociales pidiendo el apoyo de sus seguidores para lograr salvar a ‘Juanelo’ de la nominación.

“No es como que esté molesta con el señor, él tiene su razón y está viviendo con alguien un poco ruidoso lo entiendo, pero no va a suceder, quiero recordarles a toda la ratonera al todo team Juan Rivera que voten por él porque aunque lo puede salvar el muchacho Aristeo puede salvar a ‘Juanelo’ no nos vamos a confiar amigos”. Archivado como: Rosie Rivera nominación Juan.

“Se me hace mala onda que el señor Osmel, el señor de la belleza entró muy seguro de que estaba votando contra Juan porque es muy gritón y lo entiendo, no a todo el mundo le encanta la gente así como nosotros, en esta casa somos muy ruidosos”, compartió Rosie Rivera en su live.

El mismo Juan Rivera reaccionó ante las declaraciones de su hermana

Posteriormente reveló que el productor musical no puede abandonar el reality por el potencial que tiene, “Juan puede llegar, debe de llegar más, tiene mucho que dar, él no quiere venirse a casa todavía yo conozco a mi hermano. Cuando Juan esté listo para volver a casa lo van a escuchar él lo va a decir. Como les digo, no tengo nada en contra del señor ni contra la muchacha hermosa que votó por él, no es nada personal”.

“Yo sé que Juan en buena onda está siendo él, así es mi hermano cuando estamos en casa, así es de ruidoso”, aseguró Rosie Rivera, de inmediato las opiniones de los internautas se hizo presente, “Votamos pero para que sea el primero en salir “, “Votar para que lo saquen”, “Vamos apoyar a Juan”, “El ratón no sale de la ratonera todavía”, “Deja de estar pidiendo cómo lismonera”; “Vamos !!! Que se active la Ratonera”, dijo el mismo Juan Rivera. PARA VER EL VIDEO COMPLETO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Rosie Rivera nominación Juan.