“Raúl no dio propina, no me sorprende”

Sin embargo, los señalamientos apenas comenzaban, pues usuarios destacaron de reprochable la actitud que supuestamente habría tomado el presentador de ‘El Gordo y la Flaca‘ con el empleo del valet e irse sin darle algún incentivo económico.

“Tacaño”, “No dio propina”, “Se ve cuando le dice ya deje el tip en el despacho del valet”, “El chico se quedó esperando su propina”, “Wow, Raúl no dio propina, no me sorprende”, expresaron algunos internautas molestos por el tema. Da click aquí para ver a Raúl de Molina saliendo de lujoso restaurante y se le van encima por no dar propina.