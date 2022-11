“Estaba ansioso por volver a salir”

El récord anterior de la carrera de Vassell fue de 23 puntos contra Indiana el 21 de octubre. … El G Romeo Langford se perdió el partido después de lesionarse el dedo del pie izquierdo el miércoles contra los Raptors. Isaiah Roby se perdió su tercer juego consecutivo con síntomas similares a los de la gripe. Vassell salió del juego cuando quedaban 8:52 y los Spurs ganaban 94-91.

San Antonio limitó el tiempo de juego de Vassell a 25 minutos después de que se perdió cuatro juegos consecutivos por dolor en la rodilla izquierda. Dijo que su rodilla estaba bien. “Estaba ansioso por volver a salir”, dijo Vassell. “Solo para ayudar a mi equipo. He estado sentado un par de juegos. Estuve sentado allí mirando el tiempo suficiente, así que quería estar ahí afuera”. Archivado como: Los Ángeles Clippers vencen Spurs. Con información de la agencia The Associated Press.