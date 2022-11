“No puedo ser antisemita si sé de dónde vengo”

Irving sólo diría que no pretendía hacer daño. Dijo que algunas cosas en “Hebreos a negros: Wake Up Black América” ​​no eran ciertas, pero no dijo que no debería haber publicado un enlace. “Yo no soy el que hizo el documental”, dijo Irving. Más tarde le preguntaron si tenía creencias antisemitas y no dijo que no.

“No puedo ser antisemita si sé de dónde vengo”, dijo Irving.El CEO de la Liga Antidifamación, Jonathan Greenblatt, reaccionó a un video de la respuesta de Irving a esa pregunta en Twitter escribiendo: “La respuesta a la pregunta ‘¿Tiene alguna creencia antisemita’ es siempre ‘NO’ sin equivocaciones. Archivado como: Kyrie Irving castigado