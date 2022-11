“Dado que esta debe ser la nueva forma de crianza, supongo que tengo que abordar estas acusaciones aquí, lo cual es una lástima. Mientras estoy en un viaje que me cambiará la vida en nuestra patria, África, recibí una publicación en las redes sociales sobre cómo obligué a nuestra hija de 15 años a ser alguien que no es y a hacer algo en contra de su voluntad”, manifestó la exestrella de la NBA en su comunicado.

Wade ha apoyado a su hija Zaya desde que anunció ser transgénero

Pero ahí no finalizó la reacción de Dwyane Wade, “Este informe salió mientras Zaya estaba en clase. Esta es una niña que ha mantenido un GPA de 4.0 en clases de honores mientras navega por toda esta atención no solicitada y dañina y los debates sobre su género y sexualidad de aquellos que están comprometidos a no escucharla. mucho menos conocerla”, se puede leer por último.

Fue en el 2020 cuando Zaya se declaró transgénero y sin dudarlo, su padre Dwyane la ha apoyado incondicional y públicamente, el portal de Today confirmó el proceso legal que ha iniciado la exesposa de Wade, mientras que Page Six y USA Today confirmaron el cambio de género de Zaya a través de sus portales. Archivado como: Dwyane Wade objeción exesposa.