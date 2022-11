¡Terrible noticia en el mundo del futbol!

Encuentran amordazado y torturado a futbolista mexicano

Se desconoce el motivo por el que terminaron con su vida de esta manera

¡Una tragedia! A escasos días que se lleve a cabo el Mundial de Qatar 2022, por lo que en las próximas semanas el futbol será el tema de moda en todas partes, una terrible noticia sorprendió y causó indignación entre los amantes de esta disciplina luego de que fuera encontrado amordazado y torturado un joven futbolista mexicano.

Fue el pasado 31 de octubre que la fuerza policiaca de Cancún, Quintana Roo, en México, encontró el cuerpo de un hombre que estaba maniatado y con signos de violencia en un parque de la Región 221. Días después, se descubrió la identidad del hoy occiso y se supo que formaba parte del equipo Pioneros de Cancún, con casi 40 años de historia en el futbol mexicano.

Descanse en paz el futbolista Jonathan Muñoz

El futbolista encontrado amordazado y torturado respondía al nombre de Jonathan Muñoz y se informó que había sido privado de su libertad una noche antes de que apareciera ejecutado. Vestía playera azul y short de mezclilla, así como tenis negros. Le dieron un disparo en la cabeza. Estaba amordazado y atado de pies y manos.

Lo que tienes que saber

Formaba parte de los equipos inferiores de los Pioneros de Cancún, que hasta el momento no han hecho un pronunciamiento oficial en sus redes sociales. De acuerdo con información del portal Quinta Fuerza, familiares y amigos del joven deportista aseguraron que éste no andaba en malos pasos, por lo que no saben el motivo por el que alguien haya decidido terminar con su vida de esta manera (Archivado como: Encuentran amordazado y torturado a futbolista mexicano).