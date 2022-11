La conductora mexicana no para de dar de que hablar, por ello cada una de sus publicaciones se sabe que estará dividida en opiniones. Sin embargo, tal parece que esto no afecta a la presentadora. Muestra de ello, Lizbeth Rodríguez se graba haciendo lo ‘impensable’ en el probador de una tienda.

Lizbeth Rodríguez usaba un pegado conjunto negro deportivo

Lizbeth Rodríguez usaba un pegado conjunto negro deportivo, su cabello suelto y un maquillaje sencillo adaptaban a la perfección el look que hacia que ella fuera el centro de atención. La también modelo de Onlyfans comenzó a meter la mano por su pantalón, después se levantó la blusa y ¡no llevaba nada debajo!

Debate destacó que no hay momento en el que Lizbeth no ‘enloquezca’ a sus seguidores, que van desde hombres y mujeres que cada que la influencer mexicana publica algo no dudan en dejar comentarios halagando su belleza y carisma.