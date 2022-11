La ruptura entre Shakira y Piqué sacudió algo más que el mundo de la farándula , pues dejó totalmente dañadas las fibras más sensibles de la cantante, quién después de haberse mantenido callada durante varios meses tras su separación con el futbolista, se expresó de la mejor manera en su canción más reciente. Pero tal parece que no la sigue pasando muy bien que digamos, pues aseguran haber visto llorando a la colombiana.

Shakira no actuará Qatar. Una gran controversia es la que se ha desatado desde que se dio a conocer que Shakira y Piqué decidieron ponerle fin a su relación luego de pasar 12 años juntos tras una supuesta infidelidad por parte del futbolista. Fue una de las parejas más queridas dentro del medio del espectáculo, razón por lo que el tema sigue dando de que hablar.

“No se acercaba nadie. Estaba con dos amigas y estaba mal. Nada más colgó y se ha puesto llorar”, añadió el testigo a sus declaraciones. Las imágenes han comenzado a circular en las redes sociales causando gran duda en los fieles seguidores de la cantante tras verla una vez mal decaída durante el proceso de su ruptura. Es momento en que se desconoce la razón por la que se soltó en llanto. AQUÍ EL VIDEO . Archivado como: Shakira no actuará Qatar.

Según el medio de ABC hace unos días atrás comenzó el rumoreo de que la querida cantante estaría participando en el Mundial acompañada del grupo de K-pop BTS y de la banda de hip pop Black Eyed Peas, aunque tal parece que la misma Shakira ha dicho que no va actuar en la ceremonia inaugural. Archivado como: Shakira no actuará Qatar.

Fue la periodista Adriana Dorronsoro quién corroboró dicha decisión: “Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman si tenga algún papel a lo largo del Mundial”. A parte de que en ese país está prohibido que una mujer baile de manera sensual ante el público y esa es una de las cosas que caracteriza a la colombiana. Archivado como: Shakira no actuará Qatar.

Pues como bien sabemos la cantante está pasando por un momento sumamente complicado en su vida tras su separación con Gerard Piqué, pero lo que ha conllevado a que Shakira decidiera no participar fue por la lluvia de críticas que ha recibido en redes después de que se confirmara que ella aparecería en el Mundial. Cabe señalar que la cantante no lo ha hablado de manera oficial.

Dua Lipa se suma a las estrellas que se niegan en aparecer en la inauguración del mundial

Shakira no ha sido la única artista en pronunciarse y asegurar que no participará en Qatar en un país donde no se defienden los derechos de la comunicad LGBTQ y que denigren la imagen de la mujer tras querer lucir sensual, quién se le suma al rechazo a las actuaciones es Dua Lipa quién a través de redes lo dejó saber.

“Actualmente se especula con la posibilidad de que actúe en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo en Qatar. No voy a actuar ni he participado nunca en ninguna negociación para actuar”, señaló Dua Lipa. El 20 de noviembre comienza el Mundial de Qatar pero sin la presencia de Shakira, así lo confirmó el medio de ABC y El Mundo, mientras que el portal de Telecinco afirmó que la colombiana fue vista llorando. Archivado como: Shakira no actuará Qatar.